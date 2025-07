L’obiettivo di Lucca, “a Napoli per crescere e per la Nazionale”

agenzia

Presentato l'attaccante arrivato dall'Udinese

NAPOLI, 21 LUG – “Sono per la prima volta in un palcoscenico così importante, voglio ascoltare il mister, crescere e fare quello che mi chiede per mettermi a disposizione della squadra”. Lorenzo Lucca si é presentato al Napoli con obiettivi precisi in una squadra che si gioca il bis scudetto e vuole lottare in Champions, passi che il 24enne attaccante arrivato dall’Udinese per 35 milioni sta costruendo nel ritiro di Dimaro. Napoli anche con l’obiettivo dell’azzurro più intenso, quello dell’Italia: “Ci siamo sentiti con Gattuso in estate. In ottica nazionale sono venuto qui e Napoli è sempre stato l’unico mio obiettivo, la mia prima scelta. Il presidente, il direttore e Conte mi hanno voluto fortemente”.

