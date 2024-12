Lobotka,con Anguissa e McTominay centrocampo tra i miei migliori

agenzia

"Dura doppia sfida con Lazio. Inter e Juve avversarie difficili"

NAPOLI, 04 DIC – “Lobotka-McTominay-Anguissa? Stiamo giocando molto bene. Penso di essere in uno dei reparti di centrocampo più importanti della mia carriera”. Lo ha detto Stanislav Lobotka, il regista del Napoli, parlando a Radio Crc alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio. Il centrocampista slovacco sottolinea che “Io lavoro per dare il giusto bilanciamento tra le due fasi – ha detto -, tra gli attaccanti e i difensori. Cerco di fare il massimo per far sì che gli attaccanti possano avere la possibilità di creare occasioni e avere, allo stesso tempo, una buona difesa”. Il regista parla anche delle avversarie: “La Lazio è un’ottima squadra – ha detto – giocano un bel calcio. Ci aspetta una partita molto difficile soprattutto in casa loro. Noi, però, vogliamo passare il turno. Anche domenica ci sarà una tipologia di partita complessa perché hanno ottimi giocatori. Le più forti di questa stagione in Italia? Contro molte non è facile giocare, finora Inter e Juventus sono state le più complesse. Contro l’Atalanta non ho giocato e non posso dire quanto è stato duro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA