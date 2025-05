L’Olimpico omaggia Ranieri ‘infinitamente grazie’

agenzia

Allenatore giallorosso: Avevo chiesto aiuto, manca ultimo passo

ROMA, 18 MAG – Lo stadio Olimpico saluta Claudio Ranieri. Dopo il successo della Roma sul Milan, partita vinta dai giallorossi nella quale è stato stabilito il record assoluto di presenze rispetto all’attuale capienza dello Stadio Olimpico con 68.143 tifosi, il tifo giallorosso ha reso omaggio al tecnico romano e romanista con un lungo applauso e una standing ovation per l’allenatore- Mentre i giocatori, riuniti a centrocampo, hanno omaggiato il proprio tecnico con il “pasillo de honor” Ranieri, raggiunto in campo dai nipoti, ha ricevuto dalle mani del capitano, Lorenzo Pellegrini, la Lupa Capitolina, simbolo della Capitale, per l’impegno durante la sua carriera. “Buonasera a tutti, ricordo che più di 60 anni fa stavo in mezzo a voi, vi ringrazio. Vi avevo chiesto aiuto perché tutti insieme potevamo fare qualcosa di buono, manca l’ultimo passo”, le parole del tecnico rivolgendosi ai propri tifosi. “Io sono orgoglioso di questi ragazzi perché mi hanno seguito dal primo giorno e non è facile. Voi avete capito che avevamo bisogno del vostro amore. Grazie, infinitamente grazie”, ha concluso il tecnico prima di fare il classico giro di campo e ricevere l’ennesima ovazione, dopo quella di inizio partita con cori e coreografia dedicata (per la quale Ranieri si è commosso), dai tifosi giallorossi.

