Longo Borghini vince la Freccia del Brabante femminile

agenzia

Secondo successo consecutivo per l'azzurra nella corsa belga

ROMA, 18 APR – Elisa Longo Borghini (Uae Team Adq) ha vinto la decima edizione della Freccia del Brabante femminile, un bis dopo il successo dello scorso anno nella corsa belga, imponendosi per distacco sul gruppo che è stato regolato in volata dalla olandese Marianne Vos. Quarto posto per un’altra azzurra, Eleonora Gasparrini. Sul percorso di 125 km tra Lennik e Overjise, l’azzurra è sempre stata tra le protagoniste, piazzando l’attacco decisivo ad una decina di chilometri dal traguardo, con le rivali incapaci di tenere il suo passo. Il successo di Longo Borghini arriva al suo rientro alle corse dopo la caduta al Giro delle Fiandre dello scorso 6 aprile ed è il terzo stagionale dopo quelli al Tour degli Emirati e all’Attraverso le Fiandre.

