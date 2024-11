Lookman in corsa per titolo di Giocatore africano 2024

agenzia

Il nigeriano dell'Atalanta favorito nella cinquina di finalisti

ROMA, 18 NOV – L’attaccante nigeriano dell’Atalanta Ademola Lookman e il portiere sudafricano Ronwen Williams sono tra le cinque stelle selezionate per il premio di Giocatore africano dell’anno. La cinquina, annunciata dalla Confederazione calcistica africana (Caf), comprende anche il difensore marocchino Achraf Hakimi, l’ala ivoriana Simon Adingra e l’attaccante della Guinea Serhou Guirassy. Lookman ha segnato una tripletta nella finale di Europa League vinta dall’Atalanta contro il Bayer Leverkusen ed è considerato il favorito per vincere il premio. Prenderebbe il testimone dal connazionale Victor Osimhen, votato Giocatore dell’anno 2023 per quanto fatto con il Napoli. La cerimonia di premiazione di svolgerà a Marrakech, in Marocco, il 16 dicembre prossimo.

