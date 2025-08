Lookman in rotta con l’Atalanta, non si presenta ad allenamento

agenzia

Il giocatore insiste per andare all'Inter. Ritiro di 4 giorni

BERGAMO, 04 AGO – Ademola Lookman, finora, alla ripresa del lavoro al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sede dell’Atalanta, non s’è visto né presentato. I compagni sono alle prese con una seduta pomeridiana tra palestra e campo iniziata alle 17. La sensazione è che l’attaccante nigeriano, che nel fine settimana scorso ha eliminato ogni riferimento al club dal proprio profilo Instagram scrivendo di “promesse non mantenute” e di “offerta inspiegabilmente rifiutata” dell’Inter, non si vedrà più in sede fino alla cessione. Intanto il resto della squadra è in ritiro a Zingonia fino a giovedì mattina.

