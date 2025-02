Lookman, rigore? Prendermi di mira e’ irrispettoso

agenzia

Attaccante Atalanta interviene dopo le critiche di Gasperini

BERGAMO, 19 FEB – “Essere preso di mira nel modo in cui lo sono stato non solo mi ferisce, ma suona profondamente irrispettoso”. Ademola Lookman, in una story sul proprio profilo Instagram, sembra voler rispondere alle critiche rivoltegli ieri sera dall’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, per aver voluto tirare dal dischetto contro il Bruges in Champions League nonostante la gerarchia dei rigoristi interna indicasse De Ketelaere e Retegui.”Durante la partita il tiratore designato mi ha detto di tirare il rigore e per aiutare la squadra mi sono assunto la responsabilità di farlo in quel momento”.

