Lorenzo Finn vince l’oro Under 23 ai Mondiali su strada

Bis del 18enne italiano a Kigali, "lo dedico alla mia ragazza"

ROMA, 26 SET – L’italiano Lorenzo Finn ha vinto la medaglia d’oro della categoria Under 23 al Mondiale di ciclismo su strada in corso a Kigali. Sul podio anche lo svizzero Huber e l’austriaco Schrettl. Finn, genovese, già campione mondiale juniores nel 2024, con i suoi 18 anni era il più giovane in gara oggi sulle strade della capitale del Ruanda. “E’ una emozione incredibile, come l’anno scorso” sono state le prime parole di Finn dopo il successo. “Voglio dedicare la vittoria alla mia ragazza Fabiana, questa è per lei”, ha aggiunto il giovane ciclista azzurro.

