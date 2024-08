L’oro e i complimenti di Messi,il giorno più bello di Torres Gil

agenzia

A Parigi 'El Maligno' argentino vince nel Freestyle BMX

PARIGI, 01 AGO – Per José Torres Gil quella di ieri rimarrà per sempre una giornata indimenticabile. Il ciclista argentino soprannominato “El Maligno”, specialista del BMX Freestyle ha infatti vinto la medaglia d’oro di Parigi 2024, la prima per il suo paese da Rio 2016 a oggi. Poco dopo, via Instagram gli sono arrivate le congratulazioni di Lionel Messi che ha scritto sul social “Congratulazioni crack! Goditi tanto questo oro!!”, seguito da un emoticon di una medaglia d’oro, che anche Messi ha vinto ai Giochi di Pechino 2008. “Sono strafelice per tutto questo – il commento di ‘El Maligno’ -, e anche per il fatto di esserne uscito intero: con quel caldo a Place de la Concorde e le difficoltà della gara l’importante era non farsi male”.

