Los Angeles ’28: da Studios Hollywood a Venice Beach, ecco sedi

agenzia

Squash farà debutto olimpico su iconico set di Ritorno al futuro

ROMA, 16 APR – Le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles cominciano a prendere forma con l’annuncio di alcune location dove si terranno le gare in California, dagli Universal Studios di Hollywood a Venice Beach, con sfondi iconici che spaziano dai set cinematografici alla costa del Pacifico, dal baseball al Dodger Stadium allo storico torneo di cricket che si terrà nella contea di Los Angeles. “Abbiamo promesso al mondo delle Olimpiadi incredibili e oggi siamo orgogliosi di condividere il piano che le renderà realtà – ha dichiarato Reynold Hoover, amministratore delegato di La28 – Los Angeles è l’epicentro dello sport, della cultura e dell’intrattenimento, e ogni sede scelta per i Giochi del 2028 offrirà ad atleti e tifosi la migliore esperienza possibile. Il piano per le sedi olimpiche del 2028 invita le comunità di tutta la regione a celebrare l’arrivo dei Giochi nel proprio giardino di casa, con gli sport più emozionanti ospitati in alcuni degli stadi e delle arene più prestigiosi al mondo, in spiagge famose e in strutture temporanee appositamente costruite. Come città ospitante dei Giochi del 2028, Los Angeles diventerà la terza città nella storia mondiale a ospitare le Olimpiadi estive per tre volte e queste sedi mostreranno il meglio della nostra città a un pubblico globale”. Come organizzatore dei Giochi del 2028, LA28 organizzerà eventi in tutta la città e la contea in sedi di gara privilegiate. L’impronta olimpica si estenderà a nord fino alla Sepulveda Basin Recreation Area, che ospiterà eventi olimpici per la prima volta nella storia nel 2028, dove il basket 3×3 e il pentathlon moderno si uniranno ufficialmente a diverse altre discipline, tra cui BMX Freestyle, BMX Racing, Skateboarding Park e Skateboarding Street. Sempre nella San Fernando Valley, lo squash farà il suo debutto olimpico in uno degli scenari più iconici e riconoscibili di Hollywood: gli Universal Studios Lot di Courthouse Square, con film come “Il buio oltre la siepe” e “Ritorno al futuro”. La pittoresca e vivace costa di Venice Beach sarà la nuova sede del Triathlon, che si trasferirà da Long Beach. Questo storico quartiere costiero di Los Angeles ospiterà anche le sedi di partenza ufficiali per i percorsi della Maratona e del Ciclismo su Strada. I percorsi e gli arrivi per entrambe le discipline saranno confermati e annunciati in seguito. Spostandosi verso il centro, la ginnastica ritmica sarà al centro dell’attenzione presso l’USC Sports Center, dove atleti e appassionati si uniranno a una delle principali aree di gara di Los Angeles, adiacente al LA Memorial Coliseum. Questo trasferimento è in linea con l’impegno di LA28 a massimizzare l’utilizzo delle strutture di livello mondiale esistenti, poiché l’USC Sports Center ospiterà anche eventi di badminton, come precedentemente annunciato. La boxe, recentemente reintegrata nel programma sportivo del 2028 dal Cio, ospiterà gli incontri preliminari al Peacock Theater nel centro di Los Angeles e le fasi finali all’Arena, sempre nel centro di Los Angeles. Questo aggiornamento massimizza l’utilizzo di queste due sedi di livello mondiale, che ospiteranno anche eventi di sollevamento pesi al Peacock Theater e di ginnastica artistica e trampolino elastico all’Arena, sempre nel centro di Los Angeles.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA