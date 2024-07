Lotito, Baroni è il tecnico giusto per la Lazio

agenzia

Il presidente: "Stiamo allestendo squadra competitiva"

ROMA, 03 LUG – “Baroni ci farà crescere e valorizzerà la squadra e i giovani, anche dal punto di vista dell’assetto tattico che abbiamo deciso di dare alla Lazio”. Sono queste le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, all’evento di presentazione del nuovo logo della Serie A Enilive, sulla scelta di Marco Baroni, ingaggiato dopo le dimissioni di Igor Tudor. Poi, sul mercato e in particolare su Greenwood, il numero uno laziale sottolinea che “non vendo sogni ma solide realtà. Al di là dei nomi stiamo allestendo una Lazio competitiva, cosi come lo eravamo anche lo scorso anno quando alcune cose non sono andate per il verso giusto. Ci sono stati problemi di spogliatoio che non hanno consentito di sviluppare al meglio certe potenzialità, e lo dimostra il fatto che abbiamo perso contro squadre meno attrezzate e per pochi punti non abbiamo raggiunto l’obiettivo Champions”, prosegue Lotito. Infine un pensiero sulla Nazionale sulla quale, però, Lotito non vuole esprimere un giudizio “su temi che non mi competono. Certo, i fatti si commentano da soli”, conclude.

