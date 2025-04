Lotito ‘continueremo a custodire i valori di Papa Francesco’

agenzia

Lazio, il ds Fabiani 'suo esempio continuerà a guidarci'

ROMA, 24 APR – “A nome della famiglia biancoceleste esprimo profonda commozione e cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. Ricorderemo sempre il suo messaggio di solidarietà, misericordia, inclusione, tutelando sempre gli ultimi, nonchè vicinanza autentica al mondo dello sport, valori che continueremo a custodire e promuovere”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio in visita presso la Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di Sua Santità, ricorda Papa Francesco, scomparso lo scorso lunedì. “Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, ricordandone la vicinanza allo sport e ai giovani. Il suo esempio continuerà a guidarci nel nostro cammino”, aggiunge Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, mentre il tecnico Marco Baroni, sottolinea come “la perdita di Papa Francesco ci addolora profondamente. La sua testimonianza di altruismo e unità rimarrà sempre un esempio e una guida per noi”. Un pensiero anche da Mattia Zaccagni, capitano laziale, che a nome di tutta la squadra ha voluto esprimere “sincera tristezza per la scomparsa del Santo Padre. Porteremo sempre con noi il suo messaggio di speranza, pace e solidarietà, come stimolo nel nostro percorso sportivo e umano”. Flaminia Simonetti, centrocampista della Lazio femminile, ricorda come Papa Francesco sia stato “un uomo che nel corso del suo pontificato ha sempre promosso i valori dello sport come strumento di fraternità e condivisione”.

