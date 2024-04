Lotito ‘dicono che io vizi giocatori,forse questo è il problema’

agenzia

'Se ho preso Tudor è perché mi aspetto che possa dare una scossa

ROMA, 10 APR – “Se io ho preso Tudor è perché mi aspetto che possa dare una scossa e rimettere in condizioni alcuni giocatori di esprimere le loro potenzialità. Alcuni calciatori lo scorso anno hanno fatto delle prestazioni incredibili, quest’anno ne fanno altre. Mi dovrebbero spiegare perché”. Lo ha detto Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine della presentazione di Euro 2024 a Villa Almone. “Molti ex giocatori della Lazio mi dicono che io vizio troppo i giocatori di oggi – ha aggiunto -. Prendo atto che forse è proprio questo il problema. Se un giocatore lo scorso anno fa cose strabilianti e quest’anno ne fa altre non può essere la campagna acquisti il problema, perché noi abbiamo perso un giocatore che ha deciso di andare via, Milinkovic, ma abbiamo rafforzato la squadra”. Poi ha concluso: “Le persone si misurano sui fatti. In campo non vado io, ma i calciatori. Io posso solo metterli in condizione di dare il massimo. E nel centro sportivo hanno tutto di quello di cui c’è bisogno per vivere in un ambiente che consente loro di fare il massimo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA