Lotito “Immobile? Quando ci sarà un’offerta la valuteremo”

agenzia

Presidente laziale commenta il possibile addio dell'attaccante

ROMA, 08 LUG – “Immobile al Besiktas? La Lazio non ha ricevuto nessuna offerta. Immobile è un giocatore della Lazio, ha un contratto con noi e non abbiamo ricevuto nessuna offerta dalla società che vuole acquisirlo. Quando riceveremo questa offerta si valuterà”. Sono queste le parole del presidente Claudio Lotito, a margine dell’incontro con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sul progetto di ristrutturazione dello stadio Flaminio, in merito al possibile addio di Ciro Immobile alla squadra biancoceleste.

