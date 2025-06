Lotito ‘Italia? Se squadra non funziona presidente responsabile’

agenzia

"Mancare per la terza volta il Mondiale sarebbe dramma"

ROMA, 07 GIU – “Nel momento in cui la Lazio non funziona la responsabilità di chi è? Del presidente, e infatti me la addebitano. Io mi porrei un interrogativo sul perché certi risultati si ripetono in modo sistematico e cosa fare per evitare che ciò riaccada. Io cerco sempre di valorizzare il merito; quando uno svolge un ruolo e il merito tradisce questo ruolo, perché non comporta risultati, in forma automatica dovrebbe assumere una posizione chiara, rispettosa dell’interesse collettivo. Altrimenti è chiaro che si rimane lì a vita”. Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine del festival della Serie A parlando della crisi della Nazionale individua nei vertici anche federali le responsabilità del flop. “Mancare per la terza volta il mondiale sarebbe un dramma per l’Italia, queste sconfitte fanno male al sistema calcistico italiano e creano un vulnus sulla credibilità del sistema. Noi eravamo ambiti da tutte le nazioni. il nostro calcio come uno dei migliori a livello mondiale. Nel momento in cui naufraga un progetto crea un danno a tutta la collettività”, conclude Lotito.

