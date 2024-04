Lotito ‘la Lazio meritava il pari. Poco tempo per Tudor’

agenzia

Presidente, a squadra è nelle condizioni di poter fare bene

ROMA, 07 APR – “Dal punto di vista del gioco la Lazio avrebbe meritato un pareggio. Abbiamo preso un gol ed è finita lì. Tudor? Sono le prime partite, bisogna trovare l’assestamento. Purtroppo ho avuto poco tempo per seguirlo, la squadra è nelle condizioni di poter fare bene, lui sta studiando per capire quale sia l’assetto giusto”. Sono queste le parole con cui Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine di un evento politico commenta la sconfitta biancoceleste nel derby. Poi, a proposito degli episodi di violenza andati in scena prima della stracittadina sottolinea come “i primi arrestati sono stati romanisti, ma non è quello il punto. Noi siamo contro la violenza, la combattiamo e io sono l’emblema di questo. Ho messo in atto azioni per reprimere e prevenire questi episodi”.

