Lotito ‘Lazio buona squadra, speso più della Juve’

agenzia

Il presidente "Greenwood? Se tifosi lo vogliono mettano i soldi"

ROMA, 15 LUG – “Oggi la nostra é una buona squadra, motivata, con un gruppo unito”. Lo ha detto Claudio Lotito, presidente della Lazio, uscendo dal consiglio federale della Figc. “Greenwood? Se i tifosi lo vogliono mettano i soldi. Noi abbiamo preso sei giocatori, le altre che hanno fatto? Abbiamo speso più della Juventus – ha proseguito -. I tifosi vogliono il grande nome? Ma io vi chiedo, lo scorso anno Immobile ha fatto bene? È come se hai una macchina che si ferma per strada, a noi serve una che cammini. La filosofia del calcio è diversa oggi: servono capacità di corsa, determinazione. É sbagliato parlare dei singoli”. A chi gli chiede un commento sulla finale dell’Europeo e sulla Spagna ha risposto: “Le bandiere si sono ammainate, oggi si deve puntare sui giovani e la vittoria della Spagna indica che siamo sulla strada giusta perché noi questo abbiamo fatto. A noi servono persone funzionali al progetto”. E se Baroni lo definisce “un grande allenatore”, sul Flaminio parla di “lavori in corso”.

