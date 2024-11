Lotito ‘non abbiamo ancora fatto nulla, rimaniamo umili’

agenzia

Il presidente della Lazio, 'abbiamo creato una famiglia'

ROMA, 24 NOV – “Non abbiamo ancora fatto nulla, ora ci aspettano degli scontri diretti e bisogna vedere come evolverà la situazione in Europa. Rimaniamo umili e viviamo partita dopo partita, se ci riusciremo daremo grande soddisfazione ai tifosi. Attraverso il lavoro e lo spirito di gruppo possiamo portare avanti dei grandi risultati”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, ai microfoni di Dazn, parla del periodo vissuto dalla propria squadra dopo il successo contro il Bologna. Il numero uno biancoceleste ha poi sottolineato come Baroni sia “la persona giusta al momento giusto e al posto giusto, la scelta dei calciatori ha ricalcato quella dell’allenatore e oggi abbiamo creato una famiglia”, prosegue. Poi, sulla decisione di cambiare in estate, Lotito sottolinea di “aver ritardato alcuni avvicendamenti perché ero molto attaccato a persone che potessero rappresentare la Lazio. Dobbiamo creare le condizioni per avere un cambio che sia fisiologico. Le persone che c’erano prima si erano un po’ adagiate, ora ce ne sono altre che hanno fame, che considerano la Lazio un punto di arrivo e non di partenza. Oggi c’è un ciclo nuovo, con persone diverse, motivate che devono mantenere l’umiltà”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA