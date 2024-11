Lotito ‘problema è la burocrazia, facilitare il percorso stadi’

agenzia

'Non parole, ma fatti. Le risorse sono collaterali'

ROMA, 12 NOV – “Tante volte abbiamo parlato di stadi, ma oggi Forza Italia ha aperto la collaborazione con tutte le forze politiche per dare delle risposte concrete. Non parole, ma fatti per agevolare il percorso perché spesso ci si perde nella burocrazia. Le risorse invece sono fondamentali ma collaterali allo stesso tempo”. Lo ha detto il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, durante la conferenza stampa per presentare una proposta di legge per migliorare gli stadi italiani. “Forza Italia ha sempre messo al centro i bisogni dell’essere umano – ha aggiunto -. Va ricreato quel percorso di una volta, attraverso un processo che partiva da scuola e oratori e che consentiva di poter formare i giovani al rispetto del regole. Avere impianti che consentano di coniugare l’aspetto economico e essere un punto di aggregazione, eliminando le intossicazioni, è fondamentale. Prendete il Flaminio che era un punto di riferimento della città e oggi è all’abbandono”. Sullo stadio in questione ha poi ribadito che la Lazio “presenterà la sua proposta e il progetto”.

