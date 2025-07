Lotito ricoverato: «Nessun malore, chi mi manda maledizioni dovrà sopportarmi ancora a lungo»

LAZIO

Il senatore e presidente della Lazio al Policlinico Gemelli di Roma per eseguire degli accertamenti di routine

Il senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per eseguire degli accertamenti di routine. Lotito, secondo quanto si apprende da fonti dell’ospedale, è in buone condizioni cliniche. Ma il ricovero ha subito generato una serie di ipotesi sullo stato di salute che sono state smentiti dallo stesso interessato e dal suo staff.

«In merito alle notizie circolate nel pomeriggio – è scritto in una nota dell’entourage di Claudio Lotito – si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore».

«Con la consueta ironia – scrive ancora lo staff – lo stesso senatore ha voluto sdrammatizzare al telefono con alcuni giornalisti: “Nessun malore. Chi mi manda maledizioni dovrà sopportarmi ancora a lungo”».