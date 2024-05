Lotta: preolimpico Istanbul; fuori Chamizo, niente Parigi

agenzia

'Era difficile qualificarsi due volte, ho cuore in lacrime'

ROMA, 11 MAG – Frank Chamizo non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. In gara al torneo preolimpico mondiale di Istanbul, ultima chance per conquistare il pass olimpico, l’azzurro è stato fermato a sorpresa ai quarti di finale dal campione del mondo giovanile, il russo naturalizzato albanese, Chermen Valiev, che poi è stato sconfitto precludendo a Chamizo la possibilità di essere ripescato. Una beffa per Chamizo che in realtà il pass olimpico l’aveva già staccato nel Torneo europeo di qualificazione olimpica, svoltosi a Baku dal 5 al 7 aprile scorso quando è stato privato della vittoria su Turan Bayramov dal giudizio di un giudice che aveva ribaltato il verdetto per poi essere successivamente sospeso mentre per Chamizo è rimasta la sconfitta. L’azzurro ha poi postato la sua delusione sui suoi profili social: “No baguette! Era difficile qualificarsi due volte…Vi voglio bene tutti il mio cuore è in lacrime”.

