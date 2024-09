Louis Vuitton Cup: Luna Rossa in finale, Bertelli ‘bravi tutti’

agenzia

'Tra una settimana la sfida con Ineos Britannia, saremo pronti'

ROMA, 20 SET – “Bravi, complimenti a tutti”. Queste le prime parole di Patrizio Bertelli da Milano, dove stava per iniziare la sfilata di Prada, al team Luna Rossa Prada Pirelli dopo la vittoria che ha portato la barca italiana nella finale delle selezioni tra gli sfidanti. “E’ stata una semifinale molto tirata, ma in Coppa America è sempre così. Siamo partiti bene con quattro belle vittorie -ha detto Bertelli poi una regata sbagliata e una giornata no, con una rottura imprevista e ci siamo trovati quattro a tre. Un momento di difficoltà, a cui il team ha reagito con determinazione, grinta e grande unione. Una notte di intenso lavoro da parte dello shore team ha permesso ai velisti di tornare in acqua con una barca perfetta e di chiudere la serie. Abbiamo incontrato American Magic, un team forte, e sono sicuro che questo confronto ci è stato molto utile. Siamo migliorati nella conduzione della barca e nella tattica di regata, abbiamo preso decisioni rischiose, abbiamo dimostrato carattere”. “Tra una settimana incontreremo gli inglesi di Ineos Britannia, la stessa finale dell’ultima Coppa di Auckland – ha concluso il patron di Luna Rossa – Anche loro sono cresciuti dall’inizio delle regate, forse quelli che sono cresciuti di più. In questi giorni ottimizzeremo la barca con qualche piccola modifica, ci alleneremo per migliorare ancora in acqua e studieremo l’avversario a tavolino. Saremo pronti”.

