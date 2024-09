agenzia

Primo ko, domani la regata contro Alinghi per il primato

ROMA, 07 SET – Arriva il primo ko del round robin per Luna Rossa. Dopo il successo su American Magic nella prima regata del day-7 alla Louis Vuitton Cup a Barcellona, l’imbarcazione italiana ha perso contro INEOS Britannia, pagando un errore in partenza. Domani contro Alinghi ‘ultima regata per blindare il primo posto in classifica.

