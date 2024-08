Luana Alonso espulsa dal Villaggio Olimpico: «Ha creato ambiente inappropriato»

il caso

Lo ha deciso la federazione del suo Paese

E’ giallo a Parigi per la decisione della federazione nuoto paraguaina di espellere dal viallggio olimpico la nuotatrice Luana Alonso rea di avere creato un «ambiente inappropriato all’interno del Team Paraguay». L’atleta dopo essere stata eliminata in batteria nei 100 farfalla si era ritirata dalle altre gare per «andare a studiare negli Stati Uniti e continuare la carriera scientifica» ma nel frattempo era rimasta a Parigi.

