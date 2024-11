Luca Percassi, l’Atalanta non si é mai accontentata

agenzia

'La vittoria a Napoli emozionante, ma piedi per terra'

BERGAMO, 04 NOV – “In tutti questi anni non ci siamo mai accontentati e abbiamo avuto la capacità di andarci a conquistare delle posizioni in Europa”. Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, parla degli obiettivi stagionali a radio Rtl 102.5: “Ogni anno racconta storie diverse e difficoltà nuove, per restare competitivi bisogna lavorare col massimo impegno per raggiungere i migliori risultati possibili”, precisa. Circa l’inserimento dei nerazzurri nella lotta per lo scudetto, dopo il successo di Napoli, è netto: “La vittoria in casa della capolista, che veniva da dieci risultati utili di fila, è stata un’emozione unica e ha un grande significato, una giornata speciale. Partiamo sempre con l’obiettivo primario di aggiungere la salvezza il prima possibile, poi non ci siamo mai accontentati: sappiamo bene quanto sia difficile e competitivo il campionato italiano. Ci vogliono determinazione e piedi ben piantati per terra: siamo contenti della considerazione degli altri, ma sappiamo qual è la nostra dimensione”.

