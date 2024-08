Lucescu a 79 anni torna sulla panchina della Romania

agenzia

Nella sua lunga carriera ha vinto 30 titoli in giro per l'Europa

ROMA, 06 AGO – Mircea Lucescu, 79 anni, è stato nominato ct ella nazionale della Romania, dopo la partenza di Edward Iordanescu, che ha scelto di ritirarsi dopo aver portato i suoi uomini agli ottavi di finale dell’Euro 2024 in Germania. “Ho fatto tutto il possibile per rifiutare l’offerta” e lasciare la mano a qualcuno più giovane ma “non posso dire di no alla squadra nazionale, sarebbe stato da codardo da parte mia”, ha detto in una conferenza stampa a Bucarest, dopo aver firmato un contratto di due anni. Ha già ricoperto questa carica tra il 1981 e il 1986 e ha allenato anche la Turchia tra il 2017 e il 2019. Ha allenato anche le squadre turche del Besiktas e del Galatasaray, il Brescia e l’Inter o più recentemente la Dynamo Kiev in Ucraina, vincendo oltre 30 titoli nel corso della sua carriera. Lucescu, che ha allenato lontano dalla Romania negli ultimi anni, spera di compensare questo “handicap” con la sua “esperienza”. “So come ricostruire squadre, promuovere e formare giovani giocatori”. La federazione romena ha fissato come obiettivo “il ritorno nell’élite mondiale” attraverso la qualificazione della squadra ai prossimi mondiali. La nazionale non partecipa a una Coppa del Mondo dal 1998. Il suo predecessore, il 46enne Iordanescu, ha annunciato la sua partenza dopo gli Europei, dicendo che ora vuole dedicarsi alla sua famiglia, mentre saluta una generazione di giocatori “dal potenziale fantastico”. Al comando dall’inizio del 2022, ha guidato i romeni al loro primo Europei dopo otto anni, senza perdere una sola partita nelle qualificazioni.

