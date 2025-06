Luciano Buonfiglio eletto presidente del Coni, scelta di continuità per lo sport italiano

A Roma

Dal consiglio nazionale 41 voti contro i 34 di Luca Pancalli

Luciano Buonfiglio, 74 anni, è il nuovo presidente del Coni. Rimarrà in carica fino al 2028 Succede a Giovanni Malagò che peraltro lo aveva anche appoggiato. Una elezione netta – 47 voti – contro il candidato sostenuto dal ministro Andrea Abodi, Luca Pancalli che ha ottenuto 34 voti. Il consiglio ha votato in modo nominale e palese. Al primo scrutinio per essere eletti servivano 41 preferenze sugli 81 aventi diritto al voto.

«Presidente Malagò, prima di tutto un saluto e un ringraziamento per questi 12 anni. Grazie anche a chi mi è stato vicino in questi sei mesi» sono state le prime parole di Buonfiglio, appena eletto. «Desidero poi sottolineare la correttezza di Luca Pancalli – ha aggiunto -. A lui va il mio più affettuoso saluto. Non posso non sottolineare i membri Cio che sono qui, sono un valore aggiunto. Non è il tempo delle parole, ci aspettano i fatti. Eleggeremo una giunta perché c’è un grande cambiamento, votate con il cervello prima che con il cuore».

Chi è Luciano Buonfiglio

La prima volta per un napoletano e per un atleta olimpico alla presidenza del Coni. Esperienza e volontà, ma anche un bel pizzico di scaramanzia, hanno avuto il loro peso nella suo cammino fino al vertice del Comitato olimpico nazionale italiano, che frequenta da decenni, conoscendone meccanismi e segreti.Da 20 anni, Buonfiglio, napoletano di Posillipo, classe 1950, sposato e padre di due figli, è presidente della Federazione canoa e kayak (Fick), un movimento piccolo ma in costante crescita che lo ha coinvolto fin dalla gioventù, con buoni risultati. Vanta infatti 36 presenze nella nazionale e vari titoli di campione d’Italia. Inoltre, ha partecipato a cinque mondiali e alle Olimpiadi del 1976 a Montreal. Proprio quella esperienza, col K4 nella prova dei mille metri, fa di lui il primo atleta olimpionico raggiungere la massima carica dello sport italiano. La sua carriera sportiva si è conclusa nel 1980.