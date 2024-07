L’ucraina Mahuchikh salta 2,10, nuovo record mondiale alto

agenzia

Primato resisteva da 37 anni, stabilito nell'87 da Kostadinova

PARIGI, 07 LUG – L’ucraina Yaroslava Mahuchikh ha stabilito un nuovo record mondiale nel salto in alto femminile in occasione della Diamond League di Parigi. Mahuchikh, campionessa mondiale in carica, ha saltato a 2,10 metri, migliorando di 1 cm il precedente record che reggeva da 37 anni, stabilito dalla bulgara Stefka Kostadinova ai mondiali di Roma nel 1987.

