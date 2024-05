L’Udinese di Cannavaro frena il Napoli

agenzia

Success pareggia al 92' il gol realizzato da Osimhen

ROMA, 06 MAG – L’Udinese tiene vive le speranze di salvezza grazie all’1-1 contro il Napoli conseguito in casa dalla formazione ora allenata da Fabio Cannavaro. Entrambe le reti nella ripresa. I campani sono passati in vantaggio al 6′ con la 15ma rete in campionato di Osimhen. I friulano hanno trovato il pari al secondo minuto di recupero con Success e, a tre turni dalla fine, sono a -2 punti dal quart’ultimo posto.

