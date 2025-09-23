L’Udinese vince 2-1 ed elimina il Palermo, agli ottavi con la Juve

Coppa Italia

A decidere sono i gol di Zaniolo (primo gol friulano per lui) e Miller in chiusura di primo tempo, mentre Peda riapre la partita a tempo scaduto

Non sbaglia l’Udinese, che batte il Palermo sotto la pioggia del Bluenergy Stadium nella sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. A decidere sono i gol di Zaniolo (primo gol friulano per lui) e Miller in chiusura di primo tempo, mentre Peda riapre la partita a tempo scaduto: 2-1 il risultato finale. I rosanero di Filippo Inzaghi si sono ben comportati soprattutto nel primo tempo, mettendo in difficoltá i friulani con il pressing alto e arrivando piú volte al tiro. Le prime occasioni arrivano giá dopo una decina di minuti, complice anche un erroraccio di Sava in fase di impostazione. In generale, gli uomini di Kosta Runjaic sembrano quasi distratti, sulla scia della brutta prestazione contro il Milan in campionato, e perdono spesso palla con la costruzione dal basso.