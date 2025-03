Luis Enrique, non ho aiutato Kolo Muani come avrei voluto

agenzia

(ANSA-AFP) – PARIGI, 07 MAR – “Normalmente, dico sempre molte cose positive dei miei giocatori. È quello che sento, quello che mi trasmettono. Kolo Muani è un grande giocatore. È difficile arrivare al Paris Saint-Germain, non posso che avere parole positive per lui, come per tutti quei giocatori che non sono riuscito ad aiutare come avrei voluto”. Lo dice il tecnico del Paris SG Luis Enrique, rispondendo alla domanda di un commento su un’intervista fatta in Italia all’attaccante ceduto in prestito alla Juventus. Luis Enrique parla in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Rennes, squadra dove secondo lo spagnolo “stanno facendo un ottimo lavoro. Giocare in trasferta è sempre difficile, e a Rennes è sempre dura. Non ho dubbi che siano motivati a batterci. Dobbiamo andare a vincere, non ci sono partite facili quando indossi la maglia del Psg”. (ANSA-AFP).

