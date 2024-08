Luis Enrique, Psg ora niente più spese ‘pazze’

agenzia

Il tecnico, non abbiamo urgenze, qui solo gente a prezzi normali

POISSY, 22 AGO – Il Paris SG “non farà spese eccessive” da qui alla fine della finestra di mercato del 30 agosto. Lo ha detto, in conferenza stampa, l’allenatore Luis Enrique, spiegando che il club parigino non ha “alcuna urgenza o priorità” pur rimanendo “attento alle opportunità”. “Il presidente, il consulente Luis Campos e io siamo aperti fino alla fine a valutare opportunità di migliorare la rosa – ha detto Luis Enrique -, ma è molto difficile reclutare giocatori che possano essere dei veri rinforzi. Non abbiamo priorità, abbiamo già una squadra che è stata campione, osserviamo il mercato, vediamo se arriva un giocatore a un prezzo normale ma non faremo spese eccessive”. E questo, ha tenuto a sottolineare il tecnico, nonostante l’infortunio di Gonçalo Ramos contro il Le Havre, che renderà indisponibile l’attaccante portoghese per tre mesi. Sembra quindi sfumare, dopo queste parole di Luis Enrique, la possibilità che il Psg possa acquistare Victor Osimhen dal Napoli, vista anche la clausola rescissoria (130 milioni) del contratto del nigeriano. E sembra sfumato anche l’arrivo di Lookan, che oggi è tornato ad allenarsi con l’Atalanta. “Non è necessariamente una buona cosa pagare molto per un giocatore – le parole di Luis Enrique -, perché poi gli si mette molta pressione. È come una lavatrice che costerebbe 4 euro ma viene pubblicizzata a 400, il problema è che alla fine la macchina si comporterà come una da 4 euro. Non abbiamo alcuna urgenza, pur essendo attenti a migliorare la rosa. Il presidente e Luis Campos hanno fatto un ottimo lavoro”. Poi una battuta sui calciatori in uscita: “il club sta anche cercando di lasciare andare quelli su cui non contiamo più”. Il riferimento del tecnico è a giocatori come il centrocampista difensivo Manuel Ugarte o il difensore Nordi Mukiele. Il Paris SG in questa ‘finestra’ di mercato estiva finora ha registrato quattro arrivi: il 19enne trequartista Désiré Doué, ex Rennes acquistato per 50 milioni, il centrocampista Joao Neves, il difensore Willian Pacho e il portiere Matvey Safonov.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA