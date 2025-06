Luis Enrique,dedica a Xana? Sempre con me da quando è andata via

agenzia

Tecnico Psg sulla partita: 'bravi ad abbassare la pressione'

ROMA, 01 GIU – “Alla fine del match hai mostrato una maglietta dedicata a tua figlia Xana? Mia figlia è con me dal momento in cui è andata via con il corpo, nulla cambia, non ho bisogno di una vittoria in Champions per sentire mia figlia vicina, si nasce e si muore la vita è così”. Subito dopo il trionfo in Champions col Psg, Luis Enrique risponde così ai microfoni di sky ad una domanda sulla maglietta dedicata alla figlia Xana morta a 9 anni nel 2019. Poi Luis Enrique parla così della partita: “la mia preoccupazione maggiore era gestire le preoccupazioni per una città e un Paese che non aveva ancora vinto la Champions. Ho cercato di abbassare la pressione per arrivare a giocare un buon calcio. Di solito non è così e siamo stati bravissimi in termini di pressione soprattutto Dembelè. Credo che la cosa più importante era provare a fare un nuovo percorso dopo l’addio a Mbappè e far crescere tutti gli altri giocatori che hanno fatto fare un balzo in avanti”.

