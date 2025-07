Luka Modric a Milano: ‘Felice, mi aspettano grandi sfide’

agenzia

Oggi le visite mediche e la firma sul contratto con il Milan

MILANO, 14 LUG – Luka Modric è arrivato a Milano. Sorridente, abito blu e camicia bianca, è atterrato all’aeroporto di Malpensa per sottoporsi alle visite mediche con il Milan e firmare il contratto di un anno. “Sono molto felice di essere qui. Mi aspettano grandi sfide e avrò tempo per parlare di tutto”, le prime parole del campione croato. Modric solo pochi giorni fa ha concluso la sua lunga esperienza al Real Madrid, terminata con il Mondiale per club. Ora metterà il sigillo sull’inizio dell’avventura rossonera, prima di concedersi qualche giorno di riposo per arrivare pronto agli impegni della tournée estiva del Milan.

