Lula ‘Ancelotti? Il problema della Selecao sono i giocatori’

'Nulla contro stranieri ma in Brasile ci sono bravi allenatori'

ROMA, 13 MAG – “Il problema del Brasile è che la classe dei giocatori non è la stessa che abbiamo avuto prima. Se la confronti con quelle del passato, questa generazione è più fragile. Ricordate solo il nostro attacco nel 2002 e nel 2006 per vedere come siamo lontani da questo”, ha detto il Presidente del Brasile Luiz Inacio Lula ripreso dai media brasiliani mentre partecipava al Forum Cina-Celac a Pechino, in Cina. Lula, che in passato si era dichiarato contrario all’ingaggio di un tecnico straniero per guidare la Seleçao, ha detto di non avere nulla contro l’assunzione di uno straniero ma che il Brasile aveva allenatori in grado di ‘prendere in carico’ la nazionale.

