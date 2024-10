Luna Rossa “rompe” e Ineos vola sul 4 – 3: ora per la barca azzurra si fa dura

America's Cup

Luis Vuitton Cup in salita per la barca italiana

Un problema tecnico ha fermato Luna Rossa nella prima regata odierna, la settima della finale della Louis Vuitton Cup, in scena nelle acque antistanti a Barcellona. L’AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, ha “rotto” all’inizio del secondo lato degli otto totali del match race ed è scesa dai foil.

Non chiaro il danno sulla barca griffata Prada e Pirelli, rimasta poi ferma in mare. Di contro Ineos Britannia, del team principal Ben Ainslie, ha continuato a navigare “in tranquillità” verso il traguardo. Dopo circa un quarto d’ora Luna Rossa ha alzato bandiera bianca, con gli avversari che erano già arrivati a metà del quinto lato. Adesso l’imbarcazione inglese conduce per 4-3 nella serie. A seguire dovrebbe esserci l’ottavo round della sfida. Da capire se Luna Rossa riuscirà a sistemare i problemi a bordo per poi tentare con i due timonieri Francesco Bruni e Jimmy Spithill il pronto riscatto, come accaduto nelle ultime due giornate valide di questa finale della Vuitton Cup.

