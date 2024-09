Lutto per Sinner, è morta a 56 anni la zia Margith

agenzia

N.1 tennis le aveva dedicato la vittoria allo US Open

ROMA, 22 SET – L’amatissima zia di Jannik Sinner, cui il n.1 del tennis mondiale aveva dedicato la vittoria dello US Open, è morta sabato a 56 anni, come comunicato dalla famiglia in un necrologio. Margith Rauchegger, sorella della madre di Jannik, Siglinde, stava male da tempo e le parole pronunciate dal 23enne altoatesino appena dopo aver battuto Taylor Fritz nella finale di Flughing Meadows lo scorso 8 settembre non lasciavano molto speranze: “Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute”. “Vorrei che tu sapessi quanto eri preziosa”, è l’incipit del necrologio con cui la famiglia Sinner-Rauchegger ha comunicato la scomparsa di Margith, che aveva compiuto 56 anni lo scorso 21 settembre: “Margith si è addormentata per sempre nella sua amata casa. Accompagneremo la nostra cara Meggi martedì 24 settembre alle 13:45, partendo dalla chiesa dell’ospedale, alla chiesa parrocchiale di Villabassa per la funzione di commiato. La celebrazione potrà essere effettuata tramite il canale YouTube dell’unità pastorale Alta Pusteria”. “La tumulazione dell’urna avverrà in un secondo momento con i familiari e gli amici più stretti. Con affetto e gratitudine: tuo marito Karl con il tuo amato figlio René, i tuoi genitori Giuseppe e Maria, tua sorella Siglinde con Hanspeter, Jannik e il figlioccio Mark con Lisa, i tuoi cognati, cognate, nipoti e nipoti, la tua figlioccia Anna, la tua figlioccia Hanne, tua suocera Emma, ;;;;tutti i parenti e amici. I nostri ringraziamenti vanno a tutto il team dell’Ospedale di Brunico, in particolare al reparto di cure palliative della Dottoressa Monika Hilber”. Jannik Sinner è arrivato proprio oggi a Pechino per preparare il “China Open”, ATP 500 che scatta giovedì sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center.

