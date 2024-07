Lyles fuori da depressione, ‘Jacobs? Sarà diverso da Tokyo’

agenzia

Americano favorito nei 100: pronto a entrare in gabbia con leone

PARIGI, 31 LUG – “Molti sanno che le Olimpiadi a Tokyo non sono andate come previsto (solo un bronzo nei 200 ndr), ma posso dire che è grandioso essere qui, e fuori dalla depressione: questa volta sarà diverso rispetto a Tokyo e non vedo l’ora di dimostrarlo”. Noah Lyles, che su Marcell Jacobs non risponde (“dovreste cambiare la domanda”) lancia la sfida in vista dei 100 metri di Parigi. “Sto per affrontare gente che ha fatto dei record, e dei campioni del mondo, e tanti pensano che io non possa vincere – continua -: chiedo solo di mettermi dentro la gabbia del leone, ho già dimostrato di poter risalire e mettere alle spalle i momenti peggiori”.

