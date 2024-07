Macchi, le decisioni arbitrali vanno sempre rispettate

agenzia

Fiorettista argento ai Giochi di Parigi, sono ragazzo fortunato

PARIGI, 30 LUG – “Ne ho sentite di ogni, ti hanno derubato, arbitraggio scandaloso, è una vergogna. Eppure a me viene da dire che sono proprio un ragazzo fortunato. Ho 22 anni, una famiglia stupenda, degli amici strepitosi e una fidanzata che mi lascia costantemente senza parole. Sono arrivato secondo alla gara più importante per ogni atleta che pratica sport e proprio perché pratico questo sport ho imparato che le decisioni arbitrali vanno rispettate, sempre!”. Così in un post sui social Filippo Macchi, medaglia d’argento nel fioretto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

