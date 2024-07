Macron al Cio per promuovere Olimpiadi invernali Francia 2030

agenzia

Per ora è l'unica candidatura, ma governo non fornisce garanzie

PARIGI, 23 LUG – A qualche giorno dall’avvio dei Giochi Olimpici di Paris 2024, il presidente francese, Emmanuel Macron, si esprimerà domani dinanzi al Comitato olimpico internazionale (Cio) a Parigi per promuovere la candidatura della Francia per i Giochi Olimpici invernali del 2030. ”Il presidente parteciperà alla riunione e potrà eventualmente convincerli, in ogni caso, è quello che speriamo”, ha detto una fonte vicina al dossier, in riferimento alla riunione del Cio di domani. Dopo Milano-Cortina 2026, quella delle Alpi francesi è per ora l’unica candidatura per ospitare le Olimpiadi invernali del 2030, ma la crisi politica complica le cose e il governo dimissionario di Gabriel Attal, incaricato attualmente di gestire solo gli affari correnti, non può fornire alcune garanzie richieste dal Comitato internazionale olimpico per promuovere l’iniziativa.

