Magia di Soulè, la Roma vince a Parma 1-0

Nono risultato utile di fila per i giallorossi. Emiliani in 10

ROMA, 16 FEB – Una magia di Soulè su punizione regala tre punti pesanti alla Roma che vince 1-0 in casa del Parma e inanella il nono risultato utile consecutivo in campionato. Per la squadra di Pecchia il momento è buoio con la quarta sconfitta di fila. La chiave della partita alla mezzora del primo tempo quando Leoni si fa espellere (dopo l’intervento del Var) lasciando gli emiliani in inferiorità numerica: su punizione Soulè non sbaglia e segna la rete della vittoria per i giallorossi che ora possono concentrarsi sul ritorno degli spareggi di ammissione agli ottavi: giovedì all’Olimpico arriva il Porto.

