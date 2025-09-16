Maglia ispirata a musica, nel Clasico il Barca veste Ed Sheeran

agenzia

Edizione speciale che i blaugrana indosseranno il 26 ottobre

ROMA, 16 SET – Nuova maglia ispirata alla musica, e questa volta il protagonista è Ed Sheeran. E’ il cantautore britannico l’artista scelto dal Barcellona per la casacca edizione speciale che i blaugrana indosseranno in occasione del prossimo Clasico, la sfida al Real Madrid in programma il 26 ottobre al Santiago Bernabéu. Ed Sheeran, scrive Mundo Deportivo, raccoglie il testimone da Travis Scott, l’ultimo cantante ad apparire sulla maglia nello scorso Clasico. Il tema musicale è frutto dell’accordo di sponsorizzazione tra il Barcellona e Spotify siglato nella stagione 2022/23 e che prevedeva la presenza del logo della piattaforma di streaming digitale sulla parte anteriore della maglia, fatta eccezione per il match con il Real in cui al posto di Spotify c’è il riferimento a un artista. Ed Sheeran è il settimo cantante ad apparire sulle maglie blaugrana, ed è stato preceduto da Drake Bell, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay e Travis Scott. Artista tra i più ascoltati al mondo, Ed Sheeran è anche un grande appassionato di calcio: nel 2024 ha acquisito una quota di minoranza dell’Ipswich Town, club inglese di seconda divisione.

