Malagò ‘Authority? Abodi declini meglio la parola tradire’

N.1 Coni 'Spesso fa riferimento a cose che poi racconta meglio'

ROMA, 21 MAG – “Ho letto le sue dichiarazioni, la parola ‘tradisce’ vediamo se la può declinare al meglio. Spesso ad Abodi capita di fare riferimento a delle cose che poi magari in un secondo momento è in grado di raccontarle meglio”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, replicando al ministro Abodi che in mattinata, commentando la proposta del Coni per l’Authority, aveva detto che “tradiva lo spirito della norma”. “Io a differenza sua non do questi giudizi di carattere tecnico”, ha invece aggiunto Malagò commentando sempre le parole del ministro Abodi sul fatto che con l’Authority si potessero prevenire anche situazioni come quella dell’Inter.

