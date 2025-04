Malagò ‘Brignone ed io stesso obiettivo, il 6 febbraio’

agenzia

'È determinata e sul pezzo, una fuoriclasse anche in questo'

MILANO, 10 APR – “L’ho sentita molto molto determinata, molto sul pezzo. Lei è una fuoriclasse anche su questo e ho raccontato prima che di fatto abbiamo la stessa scadenza: il 6 febbraio 2026. Noi abbiamo la cerimonia inaugurale e lei ha, se mi ricordo bene, le prove per la discesa libera a Cortina. Per cui ci dobbiamo fare trovare entrambi pronti”: lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagó, a margine dell’evento Il Foglio a San Siro. “Dopo la stagione della Brignone si partiva con dei numeri al plurale molto importanti in prospettiva olimpica. Poi è successo quello che è successo. Io parlo con lei come parlo con tutti gli atleti di vertice da dodici anni. Penso di aver parlato con tutti anche nei momenti brutti, nei momenti complicati, nei momenti difficili”, spiega Malagó.

