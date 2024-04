Malagò, buon senso non cambiare presidente Coni prima di Giochi

agenzia

MILANO, 24 APR – “Quante sfide ancora da vivere come presidente del Coni? Tutti si stupiscono come sia sereno, me ne parlano solo gli altri e non ne ho mai parlato con nessuno”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine dell’evento Il Foglio a San Siro. “È un fatto di buon senso che il presidente del Comitato Olimpico non debba essere nuovo rispetto a una manifestazione che lo stesso segue e ci ha messo la faccia, promuovendola e ottenendo la vittoria. È abbastanza un non senso. Poi in questo Paese però non credo ci sia abbastanza da stupirsi. Cambiare a pochi mesi dalle Olimpiadi non mi sembra una buona idea”.

