Malagò, completata gran parte dei lavori per Milano-Cortina

O prossima al completamento, le notizie sono incoraggianti

MILANO, 16 SET – “Ci sono molte notizie incoraggianti, a partire dalle sedi e dalle infrastrutture: gran parte dei lavori è completata o prossima al completamento. Questo è merito del lavoro di Simico e del suo Amministratore Delegato Fabio Saldini”. Così Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, intervenendo alla Coordination Commission del Cio in corso a Milano fino al 17 settembre.

