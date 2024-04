Malagò ‘disarmante episodio adesivi antisemiti per derby Roma’

agenzia

N.1 Coni, condannare certi atteggiamenti è fin troppo poco'

ROMA, 04 APR – “E’ disarmante perché oltre al danno alla collettività certi soggetti lo arrecano anche alla squadra che tifano. Condannare certi atteggiamenti è fin troppo poco, dispiace molto per questi episodi”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta alcuni adesivi di stampo antisemita comparsi in giro per Roma in vista del derby della Capitale. In merito alla sfida, aggiunge come non ricordi “una partita bella da tempo”, mentre sul rinnovo di De Rossi non dà giudizi ma “sicuramente è stata una scelta intelligente quella di prendere lui dopo l’esonero di Mourinho”. Infine una battuta sul futuro stadio giallorosso a Pietralata: “Mi sembra che le cose vadano avanti, certo non è una situazione che si sblocca nel giro di settimane ma non mi risultano passi indietro. Le tempistiche del nostro paese le conoscete”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA