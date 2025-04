Malagò ‘Forza Federica, ai Giochi tornerai a farci gioire’

agenzia

Messaggio del presidente del Coni all'azzurra Brignone

ROMA, 03 APR – “Tornerai a farci gioire più di prima, da vera ‘Tigre’ delle nevi. Con la tua classe, il tuo sorriso e la tua consapevolezza. Scriverai altre pagine indelebili dello sci alpino”. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò affida all’ANSA un messaggio per Federica Brignone dopo la caduta che ha provocato all’azzurra una doppia frattura. “Ti aspettiamo presto – ha aggiunto Malagò -, per prenderti quel sogno Milano-Cortina 2026 che la sfortuna non può negarti. Forza, Federica!”.

