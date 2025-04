Malagò, ‘ginnastica prescinde da aspetti di alcuni soggetti’

agenzia

N.1 Coni, 'sono dispiaciuto per quanto si legge'

ROMA, 03 APR – “La parola preoccupato non è corretta. Io poi non faccio il giudice. Dico che sono molto dispiaciuto di quanto si legge perché la ginnastica prescinde da aspetti che riguardano alcuni soggetti, é fatta da decine di migliaia di persone straordinarie e di un recente passato con cinque medaglie olimpiche a Parigi”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell’evento nella Sala Zuccari del Senato “Sport e Pace, commenta il caso degli abusi nella Federginnastica finito sul banco della Gymnastics Ethic Foundation che potrebbe sanzionare la FGI con una squalifica. “Penso che c’è molta attenzione verso quello che non funziona, rispetto ai fattori positivi. Ho apprezzato Raffaeli che ha detto che vorrebbe che si parlasse di quanto sta facendo per la ginnastica o della stagione che comincia”, ha concluso Malagò.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA