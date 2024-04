Malagó, la premier Meloni verrà a trovarci ai Giochi di Parigi

agenzia

N.1 Coni 'oggi bellissima atmosfera a Palazzo Chigi'

ROMA, 04 APR – “Bellissima atmosfera, di festa, non solo della pallavolo. La premier Meloni ha una grande passione per questo sport, lo ha sempre detto. Infatti verrà a Parigi a trovarci e nel programma delle discipline che vorrà vedere c’è sicuramente pallavolo e ginnastica ritmica”. Lo ha detto Giovanni Malagó, presidente del Coni, uscendo da Palazzo Chigi dopo l’incontro della Lega volley femminile con la presidente del Consiglio al quale ha partecipato anche il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi.

